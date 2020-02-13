Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

Российский посол в Турции Алексей Ерхов процитировал угрозы, поступившие в его адрес в турецких социальных сетях после обострения ситуации в сирийском Идлибе.

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная «свистопляска» началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», – цитирует российского посла РИА «Новости».

«К слову сказать, все это уже один раз было – пять лет назад, и в СМИ, и в соцсетях, только вместо Идлиба был Алеппо. Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» – сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

Он отметил «кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически».

«Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это – абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой», – добавил российский дипломат.

Напомним, в четверг стало известно, что Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. В тот же день Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

Газета ВЗГЛЯД писала, что военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику.

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