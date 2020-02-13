Пушков поставил диагноз польскому дипломату

Российский сенатор Алексей Пушков поставил властям Польши диагноз на фоне высказываний первых лиц этой страны о «причастности» СССР к развязыванию Второй мировой войны.

Пушков написал в Twitter, что «в Варшаве задались целью создать альтернативную историю Второй мировой войны».

Так, посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский в своей статье для газеты Märkische Oderzeitung «написал, что в результате войны Россия будто бы «оккупировала Украину и Белоруссию». По мнению сенатора, «только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм».

Напомним, в статье «Война началась не в 1941-м» Пшилебский утверждает, что СССР напал 17 сентября 1939 года на Польшу, что якобы сделало невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Также он потребовал от России «наконец признать», что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году.

В последнее время Польша регулярно выступает с заявлениями относительно якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны и в целом о действиях Советского Союза.

Например, в Варшаве заявили, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова назвали безответственными спекуляциями дилетантов.

Также в Польше уверены, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД