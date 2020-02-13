Правительство одобрило поправки в бюджет 2020-2022 годы

Российское правительство одобрило поправки в бюджет 2020-2022 года для реализации мер из послания президента, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос, одобрен ли законопроект, передает РИА «Новости».

Министр также подтвердил, что правительство одобрило проект изменений в законодательство о покупке кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ.

Силуанов также отметил, что кабмин продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях.

«Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа) в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится», – заверил глава Минфина.

Напомним, правительство решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.

Греф, возглавляющий крупнейший российский банк с 2007 года, в январе говорил, что покинет пост главы Сбербанка, если придется менять стратегию после смены основного акционера. Тогда вопрос покупки правительством у ЦБ контрольного пакета акций банка еще обсуждался.