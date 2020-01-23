Греф назвал условия ухода из Сбербанка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитной организации не изменится в случае смены главного акционера, в противном случае он не исключил свой уход из организации.

Власти России в четверг рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов – ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позднее появилась информация, что обсуждается не передача, а продажа Банком России своего пакета, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, поменяется ли стратегия Сбербанка в случае продажи акций от ЦБ правительству, Греф заявил: «Надеюсь, что нет. Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании».

Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года.