Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар

Житель Биробиджана после очередного штрафа за превышение скорости расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации на дороге, подозреваемый задержан, сообщили в региональном УМВД.

О повреждении стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации на автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане в полицию сообщил представитель организации «Безопасные дороги». Полицейские выяснили, что прибор был расстрелян из охотничьего ружья. По горячим следам нашли подозреваемого в умышленном повреждении прибора.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Ранее 43-летний мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но судимостей у него не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине также придется возмещать ущерб за повреждение прибора.

Напомним, в ноябре глава ведомства Михаил Черников заявил, что на ГИБДД распространится солидарная ответственность за установку камер фотофиксации на дорогах.

Ранеее вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу ужесточить требования к открытию сведений о камерах фото- и видеофиксации на дорогах.

В октябре сообщалось, что водителей начнут предупреждать о передвижных дорожных камерах.