Требования к открытию данных о дорожных камерах решили ужесточить

Требования к открытию сведений о камерах фото- и видеофиксации на дорогах ужесточат, с соответствующим поручением вице-премьер Максим Акимов обратился в Минтранс.

«Методика должна отображать требование о том, чтобы любое лицо, которое устанавливает камеры, в формате открытых данных передавало информацию в геоинформационные системы. Если этого не было сделано, то система сбора не должна технически давать возможности генерировать штраф», – отметил Акимов, его слова приводятся в документе правительства по итогам заседания комитета нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что получателям штрафа нужно дать возможность проверить, была ли камера в системе раскрытия данных на момент нарушения ПДД.

«Если ее там не было, это должно стать основанием для отмены штрафа. Это должно быть железным правилом. Партизанщина с выскакиванием из кустов в России закончена, ее больше не должно быть», – сказал Максимов.

В октябре сообщалось, что водителей начнут предупреждать о передвижных дорожных камерах.