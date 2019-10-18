Водителей начнут предупреждать о передвижных дорожных камерах

Начальник отдела инженерного обустройства автомобильных дорог РосдорНИИ Олег Кузьмин сообщил, что операторов передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД обяжут предупреждать водителей об установленных на дорогах камерах.

«Методикой предусмотрена открытость всех комплексов фото- и видеофиксации. <...> Для передвижных комплексов методикой предусмотрены специальные информационные щиты с информацией о контролируемых условиях движения. Щиты устанавливаются в населенных пунктах за 50-100 метров до зоны контроля, вне населенных пунктов – за 150-300 метров, с обеспечением видимости не менее ста метров с любой полосы движения», – сообщил Кузьмин, передает ТАСС.

Он уточнил, что данная норма обозначена в разработанной Минтрансом России методике размещения камер фиксации нарушений.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что скоро контроль скорости будет вестись камерами, встроенными в балку патрульных автомобилей.

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