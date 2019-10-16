ГИБДД введет новое устройство для контроля скорости

Глава ГИБДД России Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге в рамках международной выставки «Дорога-2019» сообщил, что скоро контроль скорости будет вестись камерами, встроенными в балку патрульных автомобилей.

Черников отметил, что такие камеры смогут «минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам». «Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», – сказал глава ГИБДД, передает «Коммерсант».

Издание уточняет, что возможны два варианта установки камер: на треноге в багажнике хетчбэка или на балке. Госавтоинспекция склоняется к варианту с балкой на крыше. Черников отметил, что подобную технологию видел у полиции в Азербайджане.

«Стационарные камеры и «треноги» устанавливаются в местах с заведомо известным скоростным режимом. В случае монтируемых на движущемся авто откуда будут браться данные о текущем ограничении на данном отрезке? Особенно с нашими постоянно скачущими лимитами – то 60, то 90, то 40 км/ч», – отметил эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

Он пояснил, что такие камеры могут применяться только для мгновенной фиксации нарушения и последующей остановки водителя, штраф которому будет выноситься на месте.

Напомним, 26 июня на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

После этого Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер.

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