На ГИБДД решили распространить ответственность за установку камер на дорогах

На ГИБДД распространится солидарная ответственность за установку камер фотофиксации на дорогах, водителям нужно знать, где стоят камеры, заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Главное, чтобы камера была установлена в месте, где имеются потенциальные риски. И в методических рекомендациях, и в федеральном законе это будет прописано. И там будут прописаны места установки камер, это важная составляющая», – сказал Черников, передает ТАСС.

Он пояснил, что камера и предупреждение должны быть на тех участках, где есть опасность.

«Хочу подчеркнуть, камера должна появляться именно на обоснованном участке, точке дороги. И поэтому сегодня Госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность по установке камер», – отметил глава ГИБДД.

В среду вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу ужесточить требования к открытию сведений о камерах фото- и видеофиксации на дорогах.

В октябре сообщалось, что водителей начнут предупреждать о передвижных дорожных камерах.

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