Минобороны России показало видео с турецкой военной колонной в Идлибе

Министерство обороны России показало видео, снятое с беспилотника, на котором видна турецкая колонна боевой техники, входящая на территорию провинции Идлиб в Сирии.

На записи видна растянувшаяся по дороге колонна, состоящая из более 10 единиц техники. Видео публикует телеканал «Звезда».

Ранее Россия обвинила Турцию в деградации ситуации в Идлибе.

В среду утром сообщалось, что Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения.