Боливия остановила совместное с «Росатомом» строительство ядерного центра

Правительство Боливии приняло решение приостановить реализацию совместного с «Росатомом» проекта по строительству ядерного центра, сообщило агентство ядерной энергетики Боливии (ABEN).

«Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований, до тех пор пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу», – передает РИА «Новости» заявление главы ABEN Хуана Альфредо Жордана.

Представитель «Росатома» заявил, что не получал от Боливии официальных заявлений о приостановке проекта строительства ядерного центра в этой стране.

В июне 2018 года сообщалось о скором начале работ по строительству Центра ядерных исследований.

Первые контракты по строительству центра Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали в 2016 году.