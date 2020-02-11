Появились сведения о выводе американских секретных спутников шаттлом X-37B

В каталоге ВВС США появились сведения о трех американских спутниках неизвестного назначения, выведенных на орбиту сверхсекретным космическим шаттлом X-37B.

Космические аппараты получили в каталоге на специализированном сайте ВВС США space-track.org официальные названия USA-295, -296 и -297, а также международные обозначения 2017-052С, -052D и -052E, подтверждающие принадлежность спутников к миссии шаттла X-37B, который имеет обозначение 2017-052A, передает РИА «Новости».

Ранее информация о существовании спутников не была внесена в каталог космических аппаратов управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA, который содержит обязательную информацию о выведенных на орбиту спутниках.

Напомним, в октябре 2019 года представитель ВВС США Рэнди Уолден сообщил, что экспериментальный беспилотный космоплан X-37B доставил на орбиту компактные спутники, не уточнив назначение космических аппаратов.