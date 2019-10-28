Американский сверхсекретный шаттл X-37B вывел на орбиту компактные спутники

Экспериментальный беспилотный космоплан X-37B завершил самый продолжительный полет, в ходе которого доставил на орбиту компактные спутники, сообщил представитель ВВС США Рэнди Уолден.

По словам представителя ВВС США, «X-37B выполнил самый продолжительный на сегодняшний день полет и успешно справился со всеми поставленными задачами», передает ТАСС.

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите.

«В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена доставка небольших спутников», – сообщил Уолден.

По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск X-37B запланирован на 2020 год.

Напомним, 26 августа американский сверхсекретный шаттл X-37 установил новый рекорд продолжительности полета, который составил 717 суток 20 часов и 42 минуты.

По сообщениям американских СМИ, в распоряжении ВВС США находятся по крайней мере два шаттла X-37B, каждый из которых имеет небольшой грузовой отсек.