Американский сверхсекретный шаттл X-37 установил рекорд продолжительности полета

Американский сверхсекретный многоразовый беспилотный космический шаттл X-37B установил новый рекорд продолжительности полета, сообщил портал Space.com.

По имеющимся у портала сведениям, в 17.43 мск 26 августа продолжительность полета X-37B превысила 717 суток 20 часов и 42 минуты. Столько времени этот аппарат находился в космосе во время предыдущей миссии в интересах ВВС США, передает ТАСС.

«Неизвестно, какие операции осуществляет космоплан во время нынешнего полета или какие задачи выполнялись в ходе предыдущих полетов, поскольку все полеты космоплана засекречены», – говорится в статье.

По данным портала, в распоряжении ВВС США находятся по крайней мере два шаттла X-37B, каждый из которых имеет небольшой грузовой отсек.

Напомним, 7 сентября 2017 года ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с космическим мини-челноком X-37B для ВВС США, из-за секретности миссии трансляцию прервали через три минуты после старта.

В мае 2017 года X-37B вернулся на Землю после двух лет на орбите.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД