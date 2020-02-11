Ветеран разведки усомнился в перехвате ЦРУ шифровок из 120 стран

Перехват ЦРУ секретной информации с помощью швейцарской компании Crypto AG был вряд ли возможен, заявил газете ВЗГЛЯД ветеран внешней разведки Михаил Любимов. Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о перехвате американцами шифровок 120 стран на протяжении полувека.

Бывший заместитель резидента Первого главного управления КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов считает, что информация о перехвате ЦРУ зашифрованной информации с помощью швейцарской компании Crypto AG может не соответствовать действительности. Он отметил, что эта компания делала «прекрасные шифровальные машины», которыми также пользовались и в России.

«Все это оборудование проходило очень сложную проверку на защищенность. Публикация в газете Washington Post ни о чем не говорит. Каждая машина уникальная сама по себе. Системы шифрования разрабатывались в каждом случае уникальными. Там нет общих шифров, они могут быть десятизначными или стозначными, меняться каждую минуту», – пояснил Любимов.

Раннее выяснилось, что на протяжении 50 лет Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перехватывало секретную информацию более чем 120 стран с помощью компании Crypto AG в Швейцарии, производившей устройства шифрования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание приводит выдержки из отчета ЦРУ, в которых сказано, что иностранные правительства платили хорошие деньги за передачу ценной информации в виде зашифрованных сообщений и даже не подозревали, что они читались как минимум двумя, а, возможно, и пятью и шестью зарубежными государствами.

Также в издании отмечается, что главные противники Соединенных Штатов, а именно СССР и Китай, никогда не были клиентами Crypto AG.