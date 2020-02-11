Население Египта увеличилось до 100 млн человек

Население Египта достигло 100 млн человек, следует из официальных данных, озвученных представителями Центрального агентства по общественной мобилизации и статистике Египта (CAPMAS).

В 2017 году была проведена перепись населения, тогда выяснилось, что число египтян составляет 104,2 млн человек, из них внутри страны на тот момент проживали 94,8 млн человек, за рубежом – 9,4 млн, сообщает ТАСС.

Сейчас население Египта официально достигло 100 млн человек. За последние 30 лет, население страны увеличилось почти в два раза, сейчас Египет находится на 13-м месте в мире по уровню населения.

Представители агентства подчеркнули, что рост населения Египта – один из самых быстрых в мире, он «обеспечивается в первую очередь за счет высокой рождаемости по сравнению с более низкими показателями смертности».

Отмечается, что каждый пятый египтянин находится в возрастной группе от 18 до 29 лет. Дети до 15 лет составляют 34,2%, старики старше 65 лет – 3,9%. Соотношение мужчин и женщин – 50,6% на 49,4%. Средняя продолжительность жизни в Египте составляет 71,2 года для мужчин и 73,9 года для женщин. Большая часть населения проживает в деревнях – 57,4%, в городах живут 42,6%.

Население Египта на сегодняшний день составляет 1,3% общей численности населения мира и 7,6% – Африки, добавили в агентстве.

Ранее в ООН заявили, что через 30 лет население планеты увеличится примерно на 2 млрд человек и достигнет цифры в 9,7 млрд.