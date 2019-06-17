Опубликован прогноз о численности населения Земли в 2050 году

Из доклада ООН следует, что через 30 лет население планеты увеличится примерно на 2 млрд человек и достигнет цифры в 9,7 млрд.

«Согласно новому докладу ООН, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на 2 млрд человек в ближайшие 30 лет: с 7,7 млрд в настоящее время до 9,7 млрд в 2050 году», – говорится в докладе.

При этом к концу текущего столетия количество жителей планеты может достичь 11 млрд человек, передает РИА «Новости».

Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам подчеркнул, что во всем мире население все больше стареет, так как рождаемость снижается, а продолжительность жизни увеличивается.

По словам представителей департамента, несмотря на увеличение количества жителей на планете, в разных регионах темпы роста существенно отличаются.

«Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и США (в порядке убывания ожидаемого роста)», – поясняется в докладе.

Отмечается, что по прогнозам примерно в 2027 году Индия обгонит Китай, став самой густонаселенной страной. Также прогнозы предрекают понижение глобального коэффициента фертильности: в 1990 году он составлял 3,2, в 2019 году понизился до 2,5, а к 2050 году должен произойти спад до 2,2.

Ранее были названы четыре самые вероятные опасности для человечества.