Греф раскрыл направление работы Голодец в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бывший вице-премьер Ольга Голодец станет заместителем председателя банка.

Греф уточнил, что Голодец займется медицинским направлением, передает РИА «Новости».

В начале февраля СМИ со ссылкой на источники отмечали, что курировавшая в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма на посту вице-премьера Ольга Голодец перейдет работать в Сбербанк.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Ольга Голодец была в числе 13 членов кабмина, которые покинули правительство.