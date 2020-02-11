Волонтер рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Взгляд
11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
Перейти а раздел…

Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
Перейти а раздел…

Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

Ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцевФото: Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел России выступил с жестким заявлением, в рамках которого прямо обвинил США в попытке сорвать миротворческий процесс в Донбассе. По словам Сергея Лаврова, именно американцы стоят за демаршем Киева, отказавшегося от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. Так глава МИД РФ пытается вбить клин между США и ЕС − и именно сейчас подобная тактика может сработать.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся к ядерной войне

Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна, и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...

Триумф паразитов

Азамат Цебоев, журналист
Победа Пон Джун Хо на премии «Оскар» показала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд. Подробности...

Дональд Трамп добьет демократов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Тяжелое поражение Ангелы Меркель

    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

    В каких странах мира больше всего выпивают

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии сообщили о пользе американских санкций для России
              Захарова раскритиковала Японию в ситуации с карантинным лайнеромТрамп пригрозил создать «самые мощные» ядерные силы в миреНа Украине заявили о гибели промышленностиНАСА понадобились деньги на места в российских «Союзах»
              Заставлявший ребенка стоять на макаронах отчим получил срокСандерс обошел Байдена в предвыборной гонке в СШАВолонтер рассказала о мародерстве ВСУ под ДонецкомФиларет обвинил ПЦУ в желании захватить имущество «Киевского патриархата»
              В Астрахани учительницу заподозрили в интиме с девятиклассникомЧисло пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человекНицой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»Соловьев не стал осуждать за хохот сообщавшую о выплатах льготникам ведущую

              Главная тема


              Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

              ситуация в Идлибе


              НАТО не придет на помощь Эрдогану в Сирии

              ракетным огнем


              «Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

              плавучий космодром


              Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

              Видео

              парад в Париже


              Позорные ошибки Запада научились замалчивать

              массовые погромы


              Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане

              статус Шпицбергена


              Норвегия применила против России наглую тактику

              домашнее насилие


              Мужчины Запада нашли ответ на женское издевательство

              День памяти Пушкина


              Владимир Можегов: С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

              Приватизация земли


              Андрей Манчук: Зеленский приступил к продаже родины

              Двойной удар


              Дональд Трамп добьет демократов

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?

              Волонтер рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

              11 февраля 2020, 08:17

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед ротацией из села Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка занимались мародерством, сообщила украинская волонтер Ольга Решетилова.

              Решетилова опубликовала в Facebook фотографию, запечатлев металлические рейки, которые украинские военные «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Кроме того, военнослужащие срезали крыши с гаражей, «аккуратно» вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.

              «Все это повезут с собой. Хозяева. … Шестой год смотрю на это, и опускаются руки», – сообщила Решетилова, добавив, что офицеры бригады знают о действии подчиненных.

              После сообщения волонтера стало известно, что «по фактам мародерства в бригаде работает комиссия».

              Ранее уже сообщалось, что украинские военные под предлогом ротационных мероприятий скрывают от ОБСЕ и вывозят огромное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............