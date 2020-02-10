Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в России по цене в 83-85% от мировой, заявил премьер Дмитрий Крутой.

По словам Крутого, в «мировую цену» на нефть, о которой он говорил накануне, входит две составляющие: чистая цена между компаниями, без премии, и пошлина, которая есть по условиям российского налогового маневра, сообщает «БелТА».

«Суммарно - это минус 17% к той котировке, которую мы видим на Brent, и все остальное», – сказал он.

У него уточнили, значит ли это, что Белоруссия будет покупать нефть по стоимости в 83% от мировой цены, на что Крутой ответил утвердительно.

«Да. Добавляя премию, россияне хотят эту цену увеличить», – сказал он.

Премьер добавил, что компания «Сафмар» предпринимателя Михаила Гуцериева поставляет нефть без премии. Вопрос цены на нефть – это по-прежнему «вопрос переговоров между компаниями».

«Там море нюансов. У них там у всех разные скважины, месторождения – тяжелые, легкие, логистика разная, доступы разные, порты перевалки, фрахты», – заявил Крутой.

Он добавил, что белорусские компании будут настаивать, что белорусский рынок «даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний», в связи с чем в 2020 году останется цифра в 83-85% процентов от мировой цены.

Когда налоговый маневр в России завершится, цена поднимется до 100% от мировой, пояснил премьер Белоруссии.

Он добавил, что Минск продолжит поиск альтернативных России вариантов поставок нефти, добавил он.

По словам Крутого, Минск рассчитывает, что поставщики нефти из России с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит.

«С 15 по 23 февраля «Транснефть» будет принимать заявки на мартовский транзит, и вот это по сути окно, на горизонте которого мы должны достичь договоренности, чтобы они (компании-поставщики) обратились с соответствующими заявками в Министерство энергетики России, а Минэнерго уже дало «Транснефти» указания «пустить в трубу», – сказал он.

Накануне Крутой заявил, что белорусские компании будут покупать нефть у России по мировым ценам.