Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.

«Вся финишная отделка сделана, испытания закончены. Я думаю, что еще месяца полтора нужно», – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году подлодка проекта «Борей-А» «Князь Владимир» прошла государственные испытания, однако из-за выявленных недостатков передача судна флоту была перенесена на начало 2020 года.

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