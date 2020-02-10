СК возбудил дело из-за столкновения катеров с россиянами в Таиланде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами на Пхукете.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» по факту происшествия с россиянами в Таиланде, сообщается на сайте ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила в соцсетях, что двое детей, погибших при столкновении катеров, прилетели в Таиланд из Челябинска с бабушкой, передает РИА «Новости».

«По неподтвержденным данным, было 34 человека, двое детей погибли из нашего города Челябинска. Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой», – отметила омбудсмен.

Она направила официальный запрос в консульский отдел посольства России в Таиланде.

«В настоящее время предварительно известно, что мальчик учился в Челябинске, но летом (2019 года) он перешел в другую школу, он учился в другом регионе», – пояснила Майорова.

Напомним, инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из Челябинской области, шести и десяти лет. Также пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что причиной трагедии могла быть техническая неисправность.

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров.