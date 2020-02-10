Назван кандидат на должность министра «оккупированных территорий» Украины

Должность министра «оккупированных территорий» Украины была предложена представителю Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексею Резникову, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы сейчас в диалоге с Алексеем Резниковым для того, чтобы он возглавил это ведомство. Он опытный человек, юрист, а там вопрос переходного правосудия, ну то есть достаточно релевантный опыт в данном случае. И он неплохой переговорщик, и, по моему мнению, неплохой менеджер», – сказал Гончарук в интервью «Украинской правде».

По мнению премьера, если парламент поддержит эту кандидатуру, то Резников присоединится к правительственной команде.

Ранее глава министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о планах его разделения.

Позже Гончарук заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского было принято решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.

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