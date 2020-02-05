На Украине решили создать министерство по реинтеграции Донбасса

Выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, было принято решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», – цитирует премьера пресс-служба главы государства.

Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.

Ранее глава министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о планах его разделения и создании отдельного министерства по вопросам реинтеграции Донбасса.

Напомним, Зеленский заявил, что решил дать шанс действующему премьер-министру Алексею Гончаруку и поставил перед ним ряд задач. Среди прочих реорганизация некоторых министерств.

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