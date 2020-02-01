Место гибели группы Дятлова призвали не называть «горой мертвецов»

Участник поисков туристов группы Дятлова, погибших на Северном Урале в 1959 году, Сергей Согрин на ежегодной дятловской конференции в Екатеринбурге призвал прекратить называть гору Холатчахль «горой мертвецов».

«Пора прекратить называть гору Холатчахль горой мертвецов. Это оскорбляет память ребят и народ манси. Никто не дает право журналистам переименовывать вершину», – заявил Согрин, передает «Ura.ru».

Он напомнил, что это название закрепилось после публикации статьи «Комсомольской правды» 1999 года «Гора мертвецов не хочет раскалываться», однако на самом деле такого названия никогда не существовало.

«Холатчахль» в переводе с мансийского означает «Лысая (голая) гора». Можно перевести, и как «мертвая» – в смысле, что на ней ничего не растет. Мне кажется, что название, которое дали безымянному ранее месту – «перевал Дятлова» – вполне уместно, и этого достаточно, чтобы увековечить память погибших ребят», – добавил Согрин.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. Точная причина трагедии до сих пор не установлена.

Ранее специалист по поисковым работам Вадим Брусницин назвал новую версию гибели группы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.