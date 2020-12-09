Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости COVID в Петербурге Канада одобрила вакцину от Pfizer 9 декабря 2020, 19:51 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech против коронавирусной инфекции. «Минздрав Канады одобрил использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech после тщательного и независимого анализа. Министерство здравоохранения установило, что вакцина соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и качества», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Глава ведомства Патрисия Хайду заверила, что власти страны продолжат предпринимать шаги по скорейшему получению этого препарата. Ранее Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация началась в королевстве 8 декабря. Напомним, стало известно, что привившиеся вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech испытали серьезные побочные эффекты. Позже сообщалось, что во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer погибли шесть человек. Власти Британии также рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения не делать прививку вакциной Pfizer жителям с серьезной аллергией.

