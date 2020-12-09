Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Высота Кремлевской елки, которую выбрали в этом году, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, ее возраст – 96 лет передает РИА «Новости». Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам елок.

Напомним, 1 декабря первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».