Названы дата и место похорон последнего министра обороны СССР Шапошникова

Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников будет похоронен 11 декабря на Троекуровском кладбище, сообщил источник в силовых структурах.

«Похороны и прощание с маршалом состоятся в пятницу. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил источник ТАСС.

Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, затем Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, в 1984 году – Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил в авиации, в рядах которой прошел путь от летчика-истребителя до главкома ВВС – замминистра обороны СССР.

Во время августовского путча 1991 года Шапошников выступил против ГКЧП и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. 26 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР и передал «ядерный чемоданчик» Шапошникову, который затем вручил его Ельцину.

В 1992-1993 годах занимал должность главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ, с 11 июня по 18 сентября 1993 занимал должность секретаря Совета безопасности. Затем работал на разных должностях, в том числе в администрации президента России.

Напомним, во вторник в возрасте 78 лет скончался последний глава минобороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Вероятной причиной его смерти стал коронавирус. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Шапошникова.