Путин выразил соболезнования семье маршала авиации Шапошникова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала авиации Евгения Шапошникова, скончавшегося 8 декабря в возрасте 78 лет, передает пресс-служба Кремля.

Телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внес значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства», – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что память о Шапошникове навсегда сохранится в сердцах родных, однополчан и сослуживцев.

Напомним, во вторник в возрасте 78 лет скончался последний глава минобороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Вероятной причиной его смерти стал коронавирус.

С 1959 года служил в авиации, в рядах которой прошел путь от летчика-истребителя до главкома ВВС – замминистра обороны СССР.

Во время августовского путча 1991 года выступил против ГКЧП и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР.

26 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР и передал «ядерный чемоданчик» Шапошникову, который затем вручил его Ельцину.

В 1992-1993 годах занимал должность главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ, с 11 июня по 18 сентября 1993 занимал должность секретаря Совета безопасности России. Затем работал на разных должностях, в том числе в администрации президента России.

О роли маршала Шапошникова в событиях, связанных с подписанием Беловежских соглашений в декабре 1991 года, упомянул в вышедшем во вторник интервью газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ.