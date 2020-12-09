Кириенко вручил премию «Победа» за вклад в сохранение исторической памяти

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко вручил награды первым лауреатам премии «Победа», посвященной сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

«Я хотел бы сказать сегодня огромные слова благодарности каждому человеку, кто принял участие в памятных акциях. Все это вместе позволило нам не отступить перед вызовом пандемии, а сделать так, чтобы праздник получился», – сказал Кириенко, открывая церемонию награждения.

Он также отметил, что современные технологии позволили провести мероприятия Года памяти и славы, передает ТАСС.

Церемония награждения проходит в рамках открывшегося в среду двухдневного Всероссийского патриотического форума. Мероприятие организовано на площадке Музея Победы на Поклонной горе. «Премия вручается впервые по 11 номинациям. Номинантами премии стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров», – уточнили организаторы форума.

В частности, в категории «Корпоративное участие» победителями стало виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн», награду получили заместитель председателя правления Сбербанк Станислав Кузнецов и первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Владимир Габриелян. Также в этой номинации лауреатом стал передвижной музей «Поезд Победы», награду получил начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев, сообщили в пресс-службе.

Победителем в номинации «Культурный проект» стал концерт Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы. Награду получил Народный артист СССР, художественный руководитель Концерта Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы Юрий Башмет.

В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» победителем стал Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.