ФСБ задержала готовившего нападение на учебное заведение в Туле подростка 9 декабря 2020, 12:57 Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Туле, 18-летний молодой человек задержан, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», – сообщили в спецслужбе. У подростка изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях, передает ТАСС. По результатам исследования изъятого оружия следственным управлением УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного, передает РИА «Новости».

