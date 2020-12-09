Профессор сказал, как смерть шести человек повлияет на перспективы вакцины Pfizer

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

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    Профессор сказал, как смерть шести человек повлияет на перспективы вакцины Pfizer

       9 декабря 2020, 14:10
    Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency
    Текст: Татьяна Косолапова

    Информация о том, что во время испытаний вакцины в США погибли люди, скорее всего, не повлияет на перспективы вакцины, поскольку вероятность того, что смерти случились из-за препарата мала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

    Во время испытаний вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech скончались шесть человек. Уточняется, что только двое погибших получали препарат. При этом известно, что один из них страдал ожирением и атеросклерозом и умер после введения первой дозы вакцины, а второй скончался через 60 дней после получения второй дозы.

    «Во-первых, очень важно, какова реальная причина смерти. Скажем, у человека с ожирением могли быть какие-то сердечно-сосудистые проблемы, диабет или что-то другое. Да и если взять под наблюдение 38 тыс. человек, обычных, не для испытаний, то это будет абсолютно нормально, что несколько человек умрут. У всего разные причины, смерть не обязательно связана с коронавирусом или какими-то побочными эффектами», – говорит Бутенко.

    Вирусолог также подчеркнул: вероятность того, что данные смерти связаны с вакциной, очень мала. Тем более, если бы данный препарат действительно был смертельно опасен, то вряд ли мог пройти до данной стадии испытаний.

    «К тому же непонятно, почему в числе испытуемых есть люди с хроническими заболеваниями. Такого быть точно не должно на этой стадии. Просто это даже смазывает картину, поскольку трудно анализ провести, чтобы узнать, побочный эффект или смерть из-за вакцины или каких-то сопутствующих заболеваний. Вполне возможно, что данные смерти произошли из-за недосмотра того, кто набирал добровольцев», – полагает собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что, скорее всего, данная информация никак не повлияет на перспективы вакцины, поскольку вероятность того, что смерти случились из-за препарата – мала.

    «В любом случае они не оставят это без внимания и экспертиза покажет, из-за чего были смерти. Если же все-таки виновата вакцина, то здесь нужно будет смотреть, а почему именно это произошло. Потому что сам по себе препарат некачественный или потому что она вызывает осложнения у больных хроническими заболеваниями. Это тоже важно», – подытожил Бутенко.

    Ранее стало известно, что некоторые участники испытаний данной вакцины перенесли серьезные побочные эффекты.


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