Профессор сказал, как смерть шести человек повлияет на перспективы вакцины Pfizer

Информация о том, что во время испытаний вакцины в США погибли люди, скорее всего, не повлияет на перспективы вакцины, поскольку вероятность того, что смерти случились из-за препарата мала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Во время испытаний вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech скончались шесть человек. Уточняется, что только двое погибших получали препарат. При этом известно, что один из них страдал ожирением и атеросклерозом и умер после введения первой дозы вакцины, а второй скончался через 60 дней после получения второй дозы.

«Во-первых, очень важно, какова реальная причина смерти. Скажем, у человека с ожирением могли быть какие-то сердечно-сосудистые проблемы, диабет или что-то другое. Да и если взять под наблюдение 38 тыс. человек, обычных, не для испытаний, то это будет абсолютно нормально, что несколько человек умрут. У всего разные причины, смерть не обязательно связана с коронавирусом или какими-то побочными эффектами», – говорит Бутенко.

Вирусолог также подчеркнул: вероятность того, что данные смерти связаны с вакциной, очень мала. Тем более, если бы данный препарат действительно был смертельно опасен, то вряд ли мог пройти до данной стадии испытаний.

«К тому же непонятно, почему в числе испытуемых есть люди с хроническими заболеваниями. Такого быть точно не должно на этой стадии. Просто это даже смазывает картину, поскольку трудно анализ провести, чтобы узнать, побочный эффект или смерть из-за вакцины или каких-то сопутствующих заболеваний. Вполне возможно, что данные смерти произошли из-за недосмотра того, кто набирал добровольцев», – полагает собеседник.

Он также выразил уверенность в том, что, скорее всего, данная информация никак не повлияет на перспективы вакцины, поскольку вероятность того, что смерти случились из-за препарата – мала.

«В любом случае они не оставят это без внимания и экспертиза покажет, из-за чего были смерти. Если же все-таки виновата вакцина, то здесь нужно будет смотреть, а почему именно это произошло. Потому что сам по себе препарат некачественный или потому что она вызывает осложнения у больных хроническими заболеваниями. Это тоже важно», – подытожил Бутенко.

Ранее стало известно, что некоторые участники испытаний данной вакцины перенесли серьезные побочные эффекты.