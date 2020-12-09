OMV назвала сроки завершения укладки «Северного потока – 2» в водах Германии

Австрийская OMV, партнер «Северного потока – 2», ожидает, что укладка газопровода в водах Германии завершится до конца года, заявил глава компании Райнер Зеле.

«В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, которые неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», – сказал он, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

В начале декабря власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.