В Турции сочли преступлением расистский скандал с «Башакшехиром»

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик и глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун назвали преступлением расистский скандал в Париже, где накануне был прерван футбольный матч между местным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир».

«Поздравляю «Башакшехир», который занял позицию, защищающую честь. Расизм – это преступление против человечности. Спорт и расизм не должны идти вместе», – передает РИА «Новости» слова Челика.

Алтун также выступил с решительным осуждением «преступления на почве ненависти».

Федерация футбола Турции назвала случившееся позором. «Руководство нашей федерации сразу же вступило в контакт с представителями УЕФА. Мы будем находиться рядом с нашим клубом и внимательно следить за расследованием этого происшествия. Мы верим, что УЕФА, которые долгие годы ведет борьбу с расизмом, проведут тщательное расследование, и виновные понесут заслуженное наказание», – говорится в заявлении федерации.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также считает слова румынского арбитра Овидиу Хацегана в адрес игрока и тренера турецкого «Истанбул Башакшехира» проявлением расизма.

«Наши коллеги из румынского государственного органа по борьбе с дискриминацией подтвердили, что в румынском языке называть игрока, используя его расу в качестве идентификатора, есть расистское проявление. Нет никакой двусмысленности», – говорится в заявлении FARE.

Между тем УЕФА заменил судейскую бригаду матча группового этапа Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир».

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды), его помощниками – Марио Дикс (Нидерланды) и Марцин Бонек (Польша). Видеопомощник рефери–Марко Ди Белло (Италия), его ассистент – Маурицио Мариани (Италия). Четвертый судья – Бартош Франковский (Польша).

Матч шестого тура группы Н группового этапа Лиги чемпионов в Париже был прерван на 16-й минуте. Одно из решений главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока «negru». Одно из значений этого слова в переводе с румынского – «черный».

Это вызвало реакцию всей команды, включая помощника тренера, экс-игрока сборной Камеруна Пьера Вебо. Как утверждается в официальном аккаунте турецкого клуба в Twitter, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Вебо покидал поле, громко спрашивая у арбитра – за что тот обратился к нему, используя расистское слово.



В итоге обе команды покинули поле. УЕФА позже выступило с заявлением, в котором сообщило, что после обсуждения с обоими клубами в порядке исключения решено провести оставшиеся минуты игры 9 декабря с новой командой судей.