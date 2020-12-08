Берлинский балет оказался в центре скандала из-за обвинений в расизме

Государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере», пишет австрийское издание Kurier.

«Мы осознаем, что балетный жанр маргинализировал людей, не принадлежащих к европеоидной расе, на протяжении всей своей истории. Балет должен быть зеркалом общества и отображать разнообразие», – говорится в заявлении Государственного балета Берлина, передает ИноТВ.

В заявлении также говорится о необходимости выявления «устаревших и дискриминирующих способов исполнения танца» и переоценки традиций.

В октябре Хлоя Лопес Гомес публично обвинила Государственный балет в расизме. Она отметила, что в ее адрес неоднократно поступали расистские комментарии от руководителя по обучению. «Она сказала, что Государственный балет не должен был принимать меня на работу, потому что я чернокожая. Чернокожая в кордебалете не эстетична, она разрушает однородность труппы», – заявила француженка в интервью der Tagesspiegel. Для участия в постановке «Лебединого озера» ее настоятельно просили нанести на кожу белый грим.

В Государственном балете теперь заявляют, что для противостояния расизму недостаточно иметь в составе труппы 91 танцора из более чем 30 стран мира. Kurier сообщил, что в театре проводится независимое расследование для выявления дискриминирующего поведения.

В конце прошлого года скандал из-за обвинений в расизме разразился вокруг Большого театра. Тогда темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд опубликовала фото, на котором изображены две балерины в гриме на репетиции балета. Коупленд посчитала это расизмом. Как заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин, Большой театр не станет включаться в дискуссию о якобы «расистском» гриме в балете «Баядерка».

Напомним также, студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.