Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.

Сейчас актер ведет переговоры с Sony, однако в компании от комментариев отказались, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Variety. Золушку сыграет певица Карла Камилла Кабельо.

Портер снимался в сериалах «Американская история ужасов» и «Поза». Он стал первым темнокожим геем, получившим премию «Эмми» за лучшую мужскую роль.

На церемонии премии «Оскар» в феврале Портер удивил зрителей, появившись на красной дорожке в пышном платье-смокинге.