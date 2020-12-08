Норвегия заявила о «причастности российских хакеров» к кибератаке на парламент

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что хакерские группы APT28 и Fancy Bear якобы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.

«Наш анализ показывает, что, вероятно, операция была проведена кибергруппами, которые в открытых источниках называют APT28 и Fancy Bear. Они связаны с российской военной разведкой ГРУ, а более конкретно – с ее главным штабом специальных операций», – утверждается в опубликованном полицией сообщении, передает ТАСС.

1 сентября парламент Норвегии сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. По словам административного главы парламента Марианны Андреассен, был принят «ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку». Позднее норвежская Полицейская служба безопасности сообщила, что будет выяснять, стоит ли за кибератакой, произошедшей 24 августа, «какое-либо государство».

Позже глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выступила с утверждением, что за кибератакой на парламент якобы стояла Россия. В посольстве России тогда заявили, что обвинения со стороны властей Норвегии являются преднамеренной провокацией. В МИД России в свою очередь подчеркнули, что Норвегия не привела доказательств того, что Россия причастна к кибератаке.