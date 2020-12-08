Новый металлический монолит нашли в Испании

В испанской провинции Сеговия (муниципалитет Айльон) нашли таинственный металлический монолит в руинах церкви Сантьяго.

Трехметровое металлическое сооружение было найдено в провинции в центре страны. Монолит похож на те, что таинственно появлялись и исчезали последние несколько недель по всему миру, передает «Комсомольская правда».

Портал Ntwsweek передает, что власти города Айльон призывают горожан и жителей соседних районов воздержаться от посещения монолита из-за его расположения на древних руинах.

Ранее металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта.

Отмечалось, что объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года».

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок.

Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления. Энтузиасты добрались до таинственного артефакта через 48 часов после того, как его координаты появлись в Сети.

Позже бюро штата Юта по землеустройству сообщило, что монолит исчез.

Также сообщалось, что таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии. Вскоре он также неожиданно исчез.