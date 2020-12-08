Песков назвал «полной чушью» слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о якобы проблемах со здоровьем у Владимира Путина, добавив, что распространяющие эту информацию могли бы спросить, и в Кремле бы ответили.

«Что касается здоровья – ну это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента. «Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», – уточнил Песков.

Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.