В Ульяновской области стартовала неделя нацпроекта «Культура»

Тематическая программа мероприятий в рамках недели нацпроекта «Культура», которые будут проходить с 7 по 13 декабря, была представлена губернатору Ульяновской области Сергею Морозову на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Как доложила первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба, за 11 месяцев реализации нацпроекта «Культура» были достигнуты ощутимые результаты.

«Потребность в интересном досуге, в культурном общении, возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а наоборот, только растет, даже несмотря на пандемию. Поэтому одна из основных задач нацпроекта – увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив. Так, одним из важных показателей подпроекта «Творческие люди» является количество добровольцев, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». Из планируемых 200 человек на сегодняшний день у нас уже порядка 600 волонтеров. В течение года они были задействованы в мероприятиях федерального и регионального уровней. Волонтерами культуры были проведены такие акции, как «Волонтеры культуры – наследию Симбирска», федеральная акция «Фронтовые бригады», в период пандемии реализован проект «Волонтеры культуры – медикам Ульяновской области», в которой приняли участие все муниципальные образования», – передает ulpravda.ru слова Уба.

Кроме того, она отметила еще один важный федеральный проект. В регионе созданы два мультимедиа-гида в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова и Ленинском мемориале путем размещения 20 экспонатов на цифровой платформе «Артефакт». До конца 2020 года будет создан третий мультимедиа-гид – в Ундоровском палеонтологическом музее. В этот музей будет приобретен программно-аппаратный комплекс «Динозавр AR».

В преддверии тематической недели 5 декабря дан старт VI Международному театральному фестивалю «История государства Российского. Отечество и судьбы». Он открылся показом спектакля «Антарктида» от коллектива театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга. 6 декабря прошли открытие бюста Александра Невского и заседание оргкомитета, посвященного празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Кроме того, 7-8 декабря регион посетит делегация руководства «Роскультцентр».

8 декабря будет произведен осмотр строительства Дома культуры на 100 посадочных мест в селе Дмитриево-Помряскино Старомайнского района. В этот же день презентуют деятельность построенного ДК в селе Никольское-на-Черемшане Мелекесского района. В формате ВКС запланировано заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». С начальниками управлений культуры муниципальных образований проведут заседание координационного совета в формате ВКС, где основной темой станет развитие сельских территорий Ульяновской области и улучшение качества жизни сельского населения на 2021 год.

9 декабря будет организована презентация проекта «Цифровой культурный портрет». Также пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня основания Губернаторской школы искусств для одаренных детей.

В Ундоровском палеонтологическом музее 10 декабря состоится праздничное событие, посвященное 30-летию учреждения. Оно включает презентацию программно-аппаратного комплекса «Динозавр AR», награждение финалистов конкурса имени С.Е. Бирюкова на самую лучшую палеонтологическую и археологическую находку и специалистов учреждения.

11 декабря пройдёт заседание Симбирско-Ульяновской ученой архивной комиссии с элементами театрализации в рамках 125-летия Ульяновского областного краеведческого и художественного музеев. На заседании общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой родины» в Ульяновской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве между между региональным министерством искусства и культурной политики и министерством молодёжного развития. Также запланирована церемония награждения участников проекта «Волонтеры культуры» благодарственными письмами партии «Единая Россия» и регионального министерства искусства и культурной политики.

Губернатор Сергей Морозов посетит построенный благодаря национальному проекту Дом культуры в селе Красный Яр Чердаклинского района 12 декабря. В этот же день в Ульяновском драматическом театре закроется VI Международный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы» спектаклем «Фанни» московского театра «У Никитских ворот». Здесь планируется награждение победителей проекта «Земский театр», объявление победителей грантового театрального конкурса профильного министерства.

В областных государственных и муниципальных музеях Ульяновской области состоится региональная акция «Историческая ночь в музее» в онлайн-режиме.

13 декабря в выставочном зале Квартиры-музея В.И. Ленина будет представлена выставка плакатов «Полководцы. От Александра Невского до Георгия Жукова».