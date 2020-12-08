Прививку от гриппа сделали более 73 млн россиян

К концу первой недели декабря прививку от гриппа сделали свыше 73,2 млн россиян, что составляет 49,9% от численности населения страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время привито более 73,2 млн человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство также отмечает, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах России, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

В понедельник заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что у более 40% заболевших ОРВИ выявили коронавирус. В прошлую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что эпидемии гриппа в Москве и «близко нет», поскольку осенью в столице прошла масштабная вакцинация, во время которой привились около 6,5 млн человек.