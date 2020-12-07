ЕС не признал результаты выборов в Венесуэле

Европейский союз не может признать итоги парламентских выборов в Венесуэле, поскольку они не соответствовали международным демократическим стандартам, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«К сожалению, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам для проведения заслуживающего доверия процесса и мобилизации венесуэльского народа для участия в голосовании. Они не отражали волю венесуэльского народа», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

Он отметил, что «по всем этим причинам ЕС не может признать избирательный процесс заслуживающим доверия, а его результаты отражающими волю народа Венесуэлы».

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



Напомним, в Венесуэле проходят выборы в однопалатный парламент. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.