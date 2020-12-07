Россиянку нашли мертвой после избиения мужем в Турции

В одной из квартир жилого дома в Анкаре нашли тело россиянки, полицейские подозревают в убийстве ее мужа, гражданина Турции, сообщили местные СМИ.

Женщина находилась в бракоразводном процессе из-за постоянных побоев со стороны мужа, передает РИА «Новости».

Полицейских вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Как выяснили правоохранители, женщина заходила последний раз в дом 30 ноября и с тех пор оттуда не выходила. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Муж россиянки находится в розыске.

Тем временем ТАСС сообщает, что причиной смерти могло стать падение по неосторожности. Утверждается, что женщина ударилась головой о мраморный подоконник, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Следователи не исключают и криминальную версию произошедшего, но подробности станут известны после изучения тела девушки.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили большое количество бутылок из-под спиртного, говорится в сообщении.