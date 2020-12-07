Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.

«После капитального ремонта, который завершится в конце 2023 года, в здании первого послевоенного кинотеатра Сталинграда разместится Дом детства – многофункциональный творческий центр с кукольным театром, различными кружками и секциями», – говорится в сообщении на сайте региона.

В пресс-службе отметили, что по информации комитета культуры Волгоградской области, подрядная организация завершила подготовку строительной площадки – установлены ограждения и необходимые временные сооружения. На объекте демонтируют системы вентиляции, отопления, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации – к обустройству новых коммуникаций строители приступят уже в этом году. Также в декабре запланированы и другие общестроительные работы, в том числе кровельные.

Согласно проектной документации, в Доме детства создадут многофункциональный творческий центр, отвечающий современным требованиям, который объединит кукольный театр, а также различные кружки и студии. В здании разместят три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций – на 80 мест и многофункциональный – на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Предстоит благоустроить примыкающую к зданию территорию городского сада и парковую пешеходную зону. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья, уточнили в администрации региона.

Историческое здание построено в 1895 году, через год в нем открылось ремесленное училище. Полуразрушенное в дни Сталинградской битвы архитектурное сооружение было восстановлено, в нем разместился кинотеатр «Победа» – первый в послевоенном городе. В 2006 году кинотеатр был закрыт, а в здании разместились творческие объединения из расположенного по соседству Детско-юношеского центра Волгограда, находившегося в аварийном состоянии.

В 2015 году было принято решение о передаче кинотеатра «Победа» в региональную собственность – идея подарить зданию новую жизнь была озвучена на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова со студенческим активом. На выездном заседании градостроительного совета, которое состоялось после возрождения ГДЮЦа, в июне 2018 года глава региона поставил перед профильными комитетами задачу выполнить все подготовительные работы для дальнейшей реконструкции здания кинотеатра «Победа». После завершения ремонта на его площадке создадут Дом детства. Бочаров акцентировал внимание, что важно сохранить узнаваемый облик объекта культурного наследия, но максимально модернизировать его внутри. Начинания региона поддержаны министром культуры России Ольгой Любимовой в ходе рабочей поездки в Волгоград в июне 2020 года. Она отметила, что создание многофункционального детского центра в бывшем кинотеатре «Победа» станет серьезной совместной работой федерального ведомства и региона в рамках нацпроекта «Культура».

Современное пространство станет частью уникального культурного кластера, который в настоящий момент формируется в Волгограде. Он включает в себя краеведческий музей, кукольный театр, цирк, ГДЮЦ, обновленную верхнюю террасу набережной и реконструируемую нижнюю, а также пойму реки Царицы с музеем «Россия – моя история», сквер Пахмутовой.