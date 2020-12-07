В моргах Саксонии кончились места для умерших от COVID-19

В Германии в федеральной земле Саксония морги оказались переполнены умершими от коронавируса. Местные СМИ сообщили, что чрезвычайная ситуация с больничными койками наблюдается уже несколько дней.

«Частично клиники временно приспособили под эти цели пространства, где родственники могут проститься с умершими, также больницы находятся в тесном контакте с крематориями и похоронными бюро в округе Герлиц, у которых также есть холодильные камеры», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Как отмечается в сообщении, больницы Герлица в каждом отдельном случае имеют от шести до 15 охлаждаемых камер для умерших, однако из-за высокой смертности возможности больниц подходят к концу. Уточняется, что в Германии за сутки выявлено 12 332 случаев коронавируса, из них 147 летальные.

Ранее режим ЧС из-за COVID-19 был введен в Баварии.

Напомним, 26 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы. Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии. Позже канцлер объявила о продлении карантина в Германии до 10 января.