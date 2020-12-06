В Баварии решили ввести режим ЧС из-за COVID-19

Немецкий регион Бавария решил объявить режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения коронавируса, заявил баварский премьер-министр Маркус Зедер.

Зедер провел внеочередное заседание правительства Баварии, по итогам которого был сформулирован план из десяти пунктов по борьбе с распространением COVID-19. Согласованные меры вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте и будут действовать до 5 января, передает РИА «Новости».

«Все скомпоновано под заголовком «Остаемся дома». Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый – мы вновь объявляем чрезвычайное положение», – заявил он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Власти Баварии объявляют чрезвычайное положение второй раз с начала пандемии. Впервые это было сделано 16 марта, во время первой волны пандемии. По словам Зедера, основанием для такого решения является как более высокая динамика заболеваемости (более 3 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки), так и загруженность больниц. Благодаря объявлению чрезвычайного положения, по словам премьера, власти смогут лучше справляться с администрированием и финансированием системы здравоохранения, в том числе лучше подготовиться к массовой вакцинации.

Предполагается введение общего запрета на выход на улицу без уважительных причин: работа, посещение клиники, обучение, закупки или семейные дела. При этом в районах, где ситуация наиболее сложная (свыше 200 новых инфицированных на 100 тыс. населения за неделю), также будет действовать полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.

При этом на рождественские праздники, с 23 до 26 декабря, сделают послабление для групповых встреч. Кроме того, правительство предлагает изменения правил для школьников. Власти Германии ранее заявляли, что обычный режим работы школ является для них приоритетом, поэтому ограничения на посещение школ и детских садов не будут вводиться, пока это не станет крайне необходимым. Власти Баварии теперь намерены перевести учеников профучилищ, а также старшеклассников в регионах с наиболее сложной ситуацией. В остальных школах вводится посменное обучение.

План правительства Баварии предполагает и другие новые нормы, касающиеся уточнения ограничительных норм для розничной торговли, посещения домов престарелых, пересечения границы, для которого будет необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что отделения интенсивной терапии в клиниках Германии могут оказаться перегружены из-за притока пациентов с COVID-19.

Напомним, 26 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы. Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии. Позже канцлер объявила о продлении карантина в Германии до 10 января.