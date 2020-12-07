В России разработали электромобиль на основе цифровых двойников

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали первый в России электромобиль, полностью основанный на так называемых цифровых двойниках. Презентация разработки состоится в Москве выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020».

«Это будет первый российский электромобиль, разработанный полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Смарт-кроссовер конкурентноспособен как с точки зрения технических и потребительских характеристик, так и с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта, отвечает требованиям международной сертификации», – передает РИА «Новости» слова руководителя инжинирингового центра СПбПУ Алексея Боровкова.

Электромобиль получил название «Кама-1». Он разработан специалистами инжинирингового центра СПбПУ в составе платформы проектирования электротранспорта от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов, соответствующих международным требованиям сертификации. Машина может разогнаться до 150 км/ч и имеет запас хода до 250 в городе, при этом она разгоняется до 100км/ч менее чем за семь секунд. Длина кроссовера составляет 3,4 метра, ширина – 1,7 метра, высота – 1,6 метра, клиренс – 160 миллиметров.

В октябре в Пятигорске на закрытой презентации продемонстрировали макет транспорта будущего.