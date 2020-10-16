В России показали прототип аэромобиля будущего

В Пятигорске на закрытой презентации продемонстрировали макет транспорта будущего – аэромобиль PCJ Begaero, разработанного конструктором Александром Бегаком.

Бегак до этого уже создавал прототипы устройств, способных перемещаться по земле, воздуху и воде одновременно. Новое изобретение – прототип летательного аппарата будущего PCJ Begaero, передает Ura.ru.

Устройство имеет систему вертикального взлета и посадки, в полете управляется без механизации крыла. При этом максимальная дальность полета – более 600 километров. Предполагается использовать аппарат как частное транспортное средство, аэротакси, а также транспорт экстренных служб. Также будет создана беспилотная версия устройства.

«Презентация прошла успешно. Было много представителей прессы и гости из правительства Ставропольского края. Публике было интересно увидеть новейшую разработку», – рассказал представитель конструктора Бегака Данил Козлов.

Сейчас Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий займется разработкой цифрового двойника летательного аппарата, чтобы создать полномасштабную версию Begaero и запустить его в производство. Пока что PCJ Begaero классифицируют как конвертоплан. Позднее такие аппараты будут выделены в отдельную категорию транспортных средств.