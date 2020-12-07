Депутат застрелил бывшую жену и ее сожителя на Алтае

В республике Алтай муниципальный депутат застрелил бывшую жену и ее сожителя, а после попытался покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря в поселке Соузга Майминского района региона. По данным СК, злоумышленник с охотничьим ружьем пришел к бывшей супруге и выстрелил в нее и ее сожителя не меньше 10 раз, а затем ранил себя, передает РИА «Новости».

Женщина и ее сожитель умерли на месте, а стрелявшего госпитализировали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

«Стрелявший является депутатом Соузгинского сельсовета, а его бывшая жена работала в одном из отделов администрации Майминского района», – сообщил собеседник агентства.

Ранее в Астраханской области арестовали женщину, которая убила 12-летнего сына гантелью и замуровала тело в бетон под полом дома его старшего брата. СМИ сообщали, что речь идет о местном экс-депутате и общественнице Галине Морозовой.