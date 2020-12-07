Германия пообещала не забывать горе поляков

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве напомнил о значимости отношений с Польшей и приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам – жертвам Второй мировой.

Штайнмайер напомнил о значимости отношений с Польшей, которые, по его словам, являются «важной предпосылкой к успешному будущему», говорится в видеосообщении президента, опубликованном 7 декабря, передает Deutsche Welle.

«Мы не забудем и прошлое. Ни горе поляков, ни историческое мужество для примирения, ни коленопреклонение, напоминающее нам об этом», – подчеркнул глава государства.

Он приветствовал решение бундестага воздвигнуть в Берлине памятник полякам – жертвам Второй мировой войны. По мнению Штайнмайера, монумент станет «видимым символом против забвения».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас тоже не оставил без внимания юбилей важного политического жеста, написав в колонке для издания Passauer Neue Presse, что поступок Брандта является признанием вины Германии за преступления Холокоста против человечности.

При этом, по его словам, сам экс-канцлер не несет вины – он «преклонил колени за тех, кому следовало так поступить».

Напомним, в 1940 году нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы. В июле–сентябре 1942-го 300 тыс. евреев из Варшавы были депортированы в концентрационный лагерь Треблинка и уничтожены.

Вместе с тем сотни жителей еврейского района объединились в подпольные группы сопротивления. Восстание в Варшавском гетто шло с 19 апреля по 16 мая 1943 года и было жестоко подавлено нацистами.

Вилли Брандт возглавлял правительство ФРГ в 1969–1974 годах. 7 декабря 1970 года во время визита в Польшу он встал на колени перед памятником героям восстания в Варшавском гетто.

Этот жест стал символом покаяния за преступления, совершенные немцами во времена национал-социализма. В 1971 году Брандт был удостоен Нобелевской премии мира «за создание условий для серьезного диалога между Востоком и Западом».